Россияне затянули в город "не одну сотню" пехотинцев.

Российские оккупанты продолжают инфильтрировать в Покровск личный состав, сообщают аналитики DeepState.

Отмечается, что враг начал заходить в город еще с июля этого года. С тех пор оккупанты постоянно пытались найти разорванные места в обороне украинских защитников, давить пехотой и ударами БпЛА по логистике.

"Со временем слабое место было найдено - Зверево, Шевченко и район вдоль железной дороги от Котлиного до самого Покровска. Все это время противник использовал и продолжает использовать возможность слабых оборонительных порядков СОУ в южной части города, понимает количественное преимущество пехоты и недостаток нашей. Также некоторое время помощью для кацапов была ложь от некоторых командиров бригад, которые держат оборону на юге Покровска", - пишут аналитики.

Они добавляют, что сейчас в городе находятся "не одна сотня" российских пехотинцев, которые пытаются просочиться в глубину Покровска. В частности они устраивают засады, минируют дороги, вступают в бои с тыловыми расчетами 0 РЭР, РЭБ, пилоты, арта, минометы и тому подобное. Также оккупанты ищут новые маршруты для просачивания и анализируют информацию в самом городе. Кроме того, на южной части города смогли зайти вражеские пилоты БпЛА.

"Хуже всего - враг смог сломать логистику в направлении Мирнограда и всей агломерации города. Кроме засад пехоты, активно работают вражеские дроны, которые мониторят и осуществляют поражение по перемещениям на позиции, провизии и тому подобное. Активность вражеских пилотов значительно возросла, когда в город начала просачиваться пехота, а дронщики врага помогают уничтожать нашу логистику, чтобы дать возможность понемногу поглощать город", - отмечают аналитики.

DeepState отмечает, что Силам обороны важно не просто сосредоточиться на зачистке города, а предотвратить его оккупацию. Поскольку Покровск должен был служить крепостью и большим препятствием для врага.

"Критически необходимо заблокировать пути просачивания врага, которые якобы удерживаются и провести зачистку полноценной бригадой, а не малыми группами спецназовцев, которые, к сожалению, ничего не сделают сами и подобный пример мы уже имеем в другом городе. Ситуация в Покровске на грани критической и продолжает ухудшаться до того момента, что исправить все может быть уже поздно", - объясняют аналитики.

Ситуация в районе Покровска: что известно

Ранее о том, что главной целью РФ сейчас является город Покровск сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Он отмечал, что для этого оккупанты сосредоточили там свои самые большие силы и проводят значительную штурмовую активность.

Также президент заявил, что за последние полгода обороны Покровска и Доброполья Силы обороны взяли в этом районе около 2200 российских пленных. Он также отметил важность Добропольской операции украинских защитников.

"Мы не знаем, что сделали бы "русские", если бы мы не провели Добропольскую операцию", - отметил глава государства.

