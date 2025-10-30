В Мирнограде россияне используют как инфильтрацию на нескольких направлениях обороны, так и механизированные штурмы.

В Покровске последние дни работа по уничтожению врага была затруднена из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщают в 7 корпусе быстрого реагирования ДШВ, туман и дождь снижали эффективность воздушной разведки. Однако Силы обороны продолжают операцию по противодействию оккупантам, которым удалось инфильтроваться и накопиться в городе.

"Продолжаем наращивать силы и средства для поиска и уничтожения противника. В частности, увеличивается количество средств беспилотных систем", - отмечают в корпусе.

Видео дня

Военные информируют, что 29 октября возле стелы на въезде в Покровск в северо-западной части уничтожили оккупантов. По их данным, в тот день в целом в городе было ликвидировано 13 военных армии РФ, из них 4 - возле стелы.

"После длительной тишины россияне возобновили на нашем направлении "тактику флагоштоков" - установление своих "тряпок" с распространением соответствующих видео в соцсетях. Применение этого примитивного инструмента ИПСО вместе с ложными заявлениями об окружении города со стороны вражеских политических элементов - лишь демонстрация того, что враг хочет выдать желаемое за действительное", - прокомментировали наши защитники.

Как и раньше, оккупанты не закрепляются в районах города Покровск, а периодически перемещаются. В частности, переодеваясь в гражданскую одежду.

"Логистика в Покровск затруднена из-за наличия в небе значительного количества вражеских FPV, но возможна", - сообщили в 7 Копусе ШР ДШВ.

Как информируют военные, противник активен и в районе Мирнограда.

"Если Покровск враг атакует преимущественно пехотой, то у Мирнограда - использует как инфильтрацию на нескольких направлениях обороны, так и открытое применение бронетехники", - отмечается в сообщении.

Так, на днях россияне совершили очередной механизированный штурм. В течение вражеской атаки наши защитники уничтожили 5 единиц бронетехники, 2 автомобиля и по меньшей мере 14 оккупантов. Восемь из них - в окрестностях Мирнограда. Силы обороны продолжают работу по выявлению и уничтожению остатков оккупантов.

Ситуация в Покровске - что известно

Как сообщал УНИАН, по информации военного эксперта Дмитрия Жмайло, в Покровске сейчас Силы обороны усилили выскопрофессиональные бойцы-"гуровцы".

Согласно его данным, Покровск - это сейчас 50% города серой зоны, где есть большое перемешивание российских и наших войск. Россиян в Покровске насчитывается примерно 1,5 сотни, которые по 1-2 пытаются пробегать вглубь украинских позиций, но эта тактика несет для них значительные потери. В городе сейчас идут очень изнурительные бои.

29 октября 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ, который держит оборону на Покровском направлении, сообщил, что Россия стянула 11 тыс. военных для окружения Покровской агломерации.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев, комментируя ситуацию на восточном фронте отметил, что россияне пытаются создать ряд так называемых малых котлов вокруг Покровска и Мирнограда, а также хотят удержать украинское контрнаступление на Добропольском направлении.

