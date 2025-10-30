По словам Снегирева, бои идут непосредственно в центре города.

Россияне пытаются создать ряд так называемых малых котлов вокруг Покровска и Мирнограда, а также хотят удержать украинское контрнаступление на Добропольском направлении. Об этом сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Покровская агломерация - это не только сам Покровск, а соответственно Мирноград и Доброполье - крупные промышленные города. Сейчас оккупанты пытаются создать ряд так называемых малых котлов. Как вокруг Покровска, Мирнограда, так и пытаются удержать украинское контрнаступление на Добропольском направлении. То есть фактически говорится о нескольких участках фронта", - заявил он в эфире Еспресо.

По его словам, тактика малых котлов используется оккупантами даже в самом Покровске.

Видео дня

"Бои продолжаются непосредственно в центре города. Железнодорожный вокзал - это фактически центр города. Кроме того, бои продолжаются в районе второй школы и оккупанты пытаются развить тактические успехи в направление промзоны", - пояснил аналитик.

Эксперт рассказал и о ситуации в Мирнограде: в районе шахты 5/6 происходит накопление малых штурмовых групп.

"По Мирнограду информация контраверсионная: заходят, не заходят, кое-что верифицировано. Есть зона контроля оккупантов в районе шахты 5/6. Там есть накопление малых штурмовых групп и админздания используются в качестве соответственно пунктов для операторов БПЛА", - заявил Снегирев.

Он утверждает, что Родинское - это ключевой пункт украинской обороны:

"Мимо Родинского проходит единственная асфальтированная дорога. Это ключевая локация сил обороны Украины. В Родинском оккупантам удалось закрепиться в районе детского сада. Сейчас Силы обороны Украины проводят контрдеверсионный характер мероприятий в моменте уничтожения этих штурмовых групп. Основной удар оккупантов по флангам украинской группировки. Это, соответственно, в районе Родинское и в районе населенного пункта Владимировка. Причем из Владимировки они пытаются давить на Гришино".

Война в Украине - ситуация в Покровске

По словам президента Украины, сейчас наиболее сложной является ситуация на Покровском направлении.

"Там, как и в предыдущие недели, наибольшая интенсивность боевых действий, сильное сосредоточение россиян. Оккупанты всеми методами пытаются закрепиться, каждый уничтоженный оккупант именно там - это результат для всего нашего государства", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: