Россияне хотят взять Покровск в "клешни", стерживает Рон.

Россияне нацелены взять Покровск в "клешни" и сконцентрировали на его направлении 170 тысяч военных. Об этом старший сержант взвода БпАК бригадной разведроты 42 отдельной механизированной бригады Рон рассказал в эфире канала Мы - Украина.

"Это первая их тактика. Поймите, именно Покровское направление, там сконцентрировано 170 тысяч россиян. В начале войны в нашу страну заходило 200 (тысяч, - ред.). Здесь 170 только на Покровском. Ну их там очень много", - отметил военный.

Он назвал "большой проблемой" то, что мы недооцениваем врага, который не считается с жизнями и психологическим состоянием своих бойцов.

Видео дня

"Они их раздробили на такие маленькие кучки. Возьмем 11 тысяч пехотинцев, которые сейчас пытаются волнами идти на Покровск. И по 4, по 2 человечка отправляют, потому что если поставить там роту и сказать "ребята, вперед", то рота там может и самострел сделать тому командиру. Потому что они идут на амбразуру", - пояснил Рон.

По его словам, в самом Покровске ситуация сейчас "сверхтяжелая".

Покровск: последние новости

Как писал ранее УНИАН, по данным DeepState, идет постепенное поглощение Покровска, оккупанты обустраивают позиции в городе. Аналитики рассказали, что оккупанты имеют места для накопления и контролируют свою логистику для просачивания в город. Одновременно, по их словам, продолжаются как попытки зачистки, так и ликвидация врага всеми имеющимися возможностями.

Украинская разведка сообщала, что дополнительные силы спецназовцев ГУР прорвались в Покровск, где в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов проходит военная спецоперация.

Журналист немецкого издания Bild Юлиан Рёпке накануне сообщил, что российские военные захватили почти 85% Покровска. Также он отметил, что никаких признаков украинского контрнаступления на севере города не наблюдается.

Вас также могут заинтересовать новости: