Эксперт уверен, что Генштаб планировал высадку на левом берегу, и эти планы никуда не делись.

Военный эксперт Роман Свитан уверен, что россияне взорвали плотину Каховской ГЭС именно для того, чтобы не допустить высадки украинского десанта на левом берегу Днепра.

По его словам, у россиян там было слишком мало сил для того, чтобы сдержать наступление ВСУ через Днепр. Поэтому подрыв плотины был в российских планах изначально. С учетом этого основная линия российской обороны строилась на значительном удалении от реки – чтобы не затопило.

"Как минимум на месяц они отсрочили наши форсирование Днепра в этом регионе. Сейчас [план контрнаступления ВСУ] изменился в большей части, сейчас будут использованы резервы на запорожском, донецком и луганском направлении", – заявил Свитан.

Эксперт предположил, что когда вода сойдет и местность подсохнет, Генштаб снова может вернуться к плану наступления с форсированием Днепра.

"Никуда от этого россияне не денутся, не уйдут. То направление – из-под Херсона или из-под Каховки в сторону Армянска - оно будет одним из основных", – считает Свитан.

Ситуация с наводнением на Херсонщине – последние новости

Из затопленных улиц Херсона спасли всех желающих. Утром 8 июня спасательные вездеходы-амфибии прошлись по зоне бедствия, но никого не подобрали – не было желающих.

Глава ОП Андрей Ермак предупредил, что из-за уничтожения Каховского водохранилища и массированного наводнения могут погибнуть многие краснокнижные виды – без перспективы восстановления популяции.

Вас также могут заинтересовать новости: