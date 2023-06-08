Военный эксперт Роман Свитан уверен, что россияне взорвали плотину Каховской ГЭС именно для того, чтобы не допустить высадки украинского десанта на левом берегу Днепра.
По его словам, у россиян там было слишком мало сил для того, чтобы сдержать наступление ВСУ через Днепр. Поэтому подрыв плотины был в российских планах изначально. С учетом этого основная линия российской обороны строилась на значительном удалении от реки – чтобы не затопило.
"Как минимум на месяц они отсрочили наши форсирование Днепра в этом регионе. Сейчас [план контрнаступления ВСУ] изменился в большей части, сейчас будут использованы резервы на запорожском, донецком и луганском направлении", – заявил Свитан.
Эксперт предположил, что когда вода сойдет и местность подсохнет, Генштаб снова может вернуться к плану наступления с форсированием Днепра.
"Никуда от этого россияне не денутся, не уйдут. То направление – из-под Херсона или из-под Каховки в сторону Армянска - оно будет одним из основных", – считает Свитан.
Ситуация с наводнением на Херсонщине – последние новости
Из затопленных улиц Херсона спасли всех желающих. Утром 8 июня спасательные вездеходы-амфибии прошлись по зоне бедствия, но никого не подобрали – не было желающих.
Глава ОП Андрей Ермак предупредил, что из-за уничтожения Каховского водохранилища и массированного наводнения могут погибнуть многие краснокнижные виды – без перспективы восстановления популяции.