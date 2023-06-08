Транспорт патрулировал улицы около 40 минут.

Утром 8 июня спецтранспорт-амфибия ГСЧС "прошелся" по затопленным улицам Херсона и вернулся пустым.

Об этом сообщает спецкор УНИАН с места события. По данным журналиста, вчера с затопленных улиц города эвакуировали практически всех желающих.

Спецтранспорт спасателей утром около 40 минут плавал по затопленным улицам, однако новых людей для эвакуации не обнаружил.

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Зеленский приехал в Херсонскую область

Напомним, что сегодня лидер Украины Владимир Зеленский сообщил о рабочей поездке на пострадавшую из-за подрыва Каховской ГЭС Херсонскую область. Там он провел координационное совещание по поводу ситуации в регионе.

Президент отметил, что сейчас важно оценить убытки и помочь людям компенсировать потери. Одной из главных тем на совещании стал вопрос эвакуации. Ранее Зеленский отмечал, что из-за действий оккупантов помочь людям на левом берегу Днепра (временно оккупированная территория Херсонской области) сложно.

Он заявил, что находится в шоке от бездействия ООН, Красного Креста и других международных служб, которые не помогли Украине в трудную минуту.

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