Один из пленных заявил, что не поддерживает Владимира Путина.

Сегодня, 10 марта, в Одессе состоялась пресс-конференция с российскими оккупантами, которые попали в плен украинских военных.

Так, 21-летний Роман Родионов заявил, что не поддерживает президента РФ Владимира Путина. По его словам, то, что Путин приказал сделать российской армии - это ужасно и страшно.

"Я полностью осуждаю военные действия Российской Федерации. Мне в корне не нравится то, что российские войска делают на территории Украины. Я надеюсь, что эта война скоро закончится, что российские войска сложат оружие и уйдут с украинской земли. Я не поддерживаю нашего президента. То, что он совершил, то, что он приказал делать российской армии - это ужасно и страшно. На этой войне умерли уже много и российских солдат, и украинских и мирных граждан. Я надеюсь, это скоро прекратится. Я понимаю, что мы пришли сюда как захватчики. Я полностью признаю свою вину, и больше ни за что не ступлю на украинскую землю с оружием", - сказал Родионов.

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