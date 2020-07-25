ВСУ на Донбассе начали подготовку к полному прекращению огня с 27 июля

На местах внедряются дополнительные меры по усилению режима прекращения огня для выполнения достигнутых договоренностей.

Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения в районе проведения ООС, которое вступает в силу с 27 июля.

Как сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook, на местах внедряются дополнительные меры по усилению режима прекращения огня для выполнения достигнутых договоренностей.

Читайте такжеЗа день до "перемирия": оккупанты на Донбассе бьют из тяжелого вооружения по украинским бойцам

«Начиная с 00:01 27 июля на каждой из наших позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН», - говорится в сообщении.

В штабе объясняют, что это позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предотвратить вероятные провокации, при этом не лишит украинских воинов возможности самозащиты.

«Мы четко осознаем, что на некоторых участках линии разграничения могут произойти различные провокационные действия противника с целью сорвать перемирие», - заявили в штабе.

Отмечается, что с целью объективного информирования украинского общества и мирового сообщества о ситуации на различных участках линии разграничения предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп отечественных и иностранных СМИ. Также штаб операции будет информировать общественность о текущей ситуации через уполномоченного представителя.

Как сообщал УНИАН, 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram