Село Шумы вернули под контроль Украины летом 2018 года.

Главарь боевиков Денис Пушилин предупредил об открытии огня по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября.

Об этом говорится в заявлении Пушилина на сайте оккупантов.

Причиной будущих обстрелов он назвал якобы нарушение украинской стороной договоренностей, достигнутые 22 июля относительно режима тишины.

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Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что «имеют полное право» устранить «указанные нарушения самостоятельно».

Главарь оккупантов добавил, что ожидал исполнения требований, но не получил от украинской стороны подтверждения.

Боевики хотят открыть прицельный огонь по «незаконно возведенным инженерным конструкциям» в районе Шумы (600 м северо-восточнее населенного пункта Шумы - район «вновь оборудованных» украинских позиций с центром с координатами 48 градусов 22 минуты 57 секунд северной широты и 37 градусов 56 минут 55 секунд восточнее долготы).

Официальное извещение об этом решении, пишет Пушилин, будет направлено их представителями в Контактную группу.

Справка. Село Шумы вернули под контроль Украины летом 2018 года. Тогда армия продвинулась вперед, чтобы предотвратить, в частности, регулярные обстрелы мирных жителей со стороны оккупантов.

В результате военные сформировали кольцо безопасности вокруг Торецка и создали буферную зону вокруг КПВВ «Майорск». Всего ВСУ взяли под контроль более 10 тысяч квадратных километров территории так называемой «серой зоны».

Шумы могут стать плацдармом для будущих спецопераций армии в ООС.

Перемирие на Донбассе: что известно

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты время от времени осуществляют одиночные неприцельные выстрелы, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что за время его президентства на Донбассе установлен режим тишины, возвращено Украине около 150 заложников и политзаключенных и возобновлена работа "нормандского формата".

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Автор: Яна Ставская