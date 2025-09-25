Украинские дроны "Техно Тарас", переданные 25 сентября подразделениям ГУР и ДССТУ, будут защищать небо в Запорожье и Киевской области. Об этом на своей странице в сети Фейсбук сообщил Максим Шкиль, основатель группы компаний "Автострада".

"Эти украинские дроны являются технологическим ответом и противодействием на вражескую тактику, предусматривающую активное использование разведывательных БпЛА для корректировки ракетных ударов. Они позволяют выявить угрозу, защитить позиции, критическую инфраструктуру и сохранить жизнь", - написал Максим Шкиль.

По его словам, дроны фактически берут на себя роль, которую выполняли дорогостоящие зенитные ракеты, позволяя Силам обороны сбивать российские разведчики без необходимости тратить дорогостоящее вооружение. "Коэффициент сбивания вражеских целей - более 80%", - написал Максим Шкиль.

Как сообщалось, компания "Автострада" системно поддерживает подразделения Сил Обороны. За последние несколько месяцев компания передала более 250 единиц техники для укрепления обороноспособности Украины, в частности в июне было передано 66 квадроциклов.