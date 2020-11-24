О действиях вооруженных формирований России немедленно сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Умер военнослужащий Вооруженных сил Украины, раненный российским снайпером вблизи Авдеевки.

Об этом говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00.

"Сегодня, 24 ноября, зафиксировано два нарушения договоренностей, которые вступили в действие 27 июля в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы", - говорится в сводке.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Шумов, российско-оккупационные войска открыли огонь из гранатомета и стрелкового оружия.

На другом направлении, в пригороде Авдеевки, работал снайпер.

"В результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Срочно для оказания медицинской помощи тяжело раненный украинский защитник был доставлен в лечебное учреждение, где за его жизнь боролись военные врачи. К сожалению, проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось. Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - отмечается в сводке.

О преступных и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Российско-оккупационные войска нарушили договоренности о прекращении огня сегодня около полудня.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины получил огнестрельное ранение в пригороде Авдеевки.

Объединенные силы ответный огонь не открывали в связи с мерами по эвакуации раненого.

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Автор: Виталий Саенко