На Донбассе за сутки ранены семь украинских военных

Боевики открывали огонь из гранатометов, пулеметов и из ПТРК.

14 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы ООС.

Читайте такжеБоевики на Донбассе отрыли огонь из ПТРК "Фагот": шестеро военных ранены

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схтд», по защитникам Авдеевки и Водяного противник неоднократно открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из гранатометов российские оккупационные войска обстреливали наши опорные пункты и вблизи Марьинки, Гнутового, Талаковки, а неподалеку Лебединского и Березового – из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, у Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич», вражеская огневая активность наблюдалась возле Шумов и Крымского. Здесь агрессор использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов, семеро украинских защитников получили ранения. Всех воинов эвакуационной техникой оперативно доставили в медицинские учреждения и оказали надлежащую помощь врачей.

Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения коварных действий. По подтвержденным данным разведки, за прошедшие сутки наши защитники ранили трех захватчиков.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram