Военнослужащий Вооруженных сил Украины получил огнестрельное ранение в пригороде Авдеевки.
Об этом сообщается на Facebook-странице 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев.
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Российско-оккупационные войска нарушили договоренности о прекращении огня сегодня около полудня.
Военнослужащему, которого ранил вражеский снайпер, оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья тяжелое.
В сообщении подчеркивается, что Объединенные силы ответный огонь не открывали в связи с мероприятиями по эвакуации раненого.
"О дерзких и опасных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.
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