Сутки на Донбассе: 14 обстрелов, один военный погиб

Также один украинский военній ранен и еще один воин получил боевую травму.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы ООС.

Как сообщается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" вблизи Орехового враг обстреливал позиции Объединенных сил, используя минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Защитников Крымского агрессор обстрелял из минометов калибра 120 мм, а неподалеку Шум - использовал стрелковое оружие.

Читайте такжеБоевики на Донбассе применили запрещенную Минскими договоренностями артиллерию

Возле Луганского российские оккупанты нарушили режим прекращения огня, применив автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" по защитникам Опросного российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Защитников Украины в районе Водяного враг обстрелял из минометов калибра 82-мм и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Пищевика захватчики применили минометы 82-го калибра, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

По защитникам Авдеевки враг открывал огонь из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберный пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Попасной обстрелял вражеский снайпер. Также, на подступах к Новотроицкому, Пескам и Невельского агрессор задействовал минометы различных систем.

К сожалению, в результате вражеских обстрелов один наш защитник погиб, один ранен и еще один воин получил боевую травму.

По данным разведки, 17 июня был ранен один российский оккупант.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram