Инцидент произошел в Джанкое.

Российские оккупанты сбили в Крыму беспилотник. Они попытались убедить людей, что это украинский БПЛА, но не учли одну деталь. На дроне нарисована красная звезда, а такими отметками обладает только техника рашистов.

Фотографии беспилотника появились в социальных сетях. Местные жители утверждают, что не слышали взрывов, поэтому, возможно, БПЛА сбили не с помощью ПВО.

Дрон упал в районе памятника авиаторам в Джанкое. Пропагандисты попытались убедить людей, что оккупанты уничтожили украинский беспилотник, но не учли одну деталь. Если присмотреть к обломкам на снимках, то можно увидеть красную звезду. А такой знак присутствует только на дронах рашистов.

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Украинские беспилотники в Крыму: что известно

Официальные представители ВСУ и Минобороны ни разу не подтверждали сбитие украинских БПЛА российскими оккупантами на территории временно оккупированного полуострова.

20 августа рашисты сообщили, что над зданием Черноморского флота РФ в Крыму был сбит беспилотник. Дрон якобы уничтожили из стрелкового оружия, после чего он упал, пробил крышу и спровоцировал пожар. Украинская сторона не подтверждала информацию, опубликованную врагом.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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