На части фронта в Украине в течение суток уничтожено более 280 врагов.

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" наши воины продолжают ведение оборонительной операции и сдерживают штурмовые действия россиян, продолжаются ожесточенные бои. Дроновые потери РФ на 25 февраля 2024 года на этом направлении большие - противники потеряли сотни беспилотников.

Об этом сообщил командующий ОСГВ "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский. Он отметил, что за минувшие сутки враг нанес 32 авиационных и 6 ракетных ударов, совершил 59 боевых столкновений, 951 артобстрел и 93 удара дронами-камикадзе.

Тарнавский сообщил, что за сутки общие потери агрессора составили: в живой силе - 284 человека, в вооружении и военной технике - 22 единицы, не считая БПЛА. "Нейтрализовано или уничтожено 212 вражеских БПЛА различных типов", - сообщил он. Также отметил, что уничтожено 3 танка, 9 боевых бронемашин, 4 артсистемы, 6 автомобилей. Кроме того, украинские воины взяли в плен еще четырех российских оккупантов.

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Какие боевые потери российской армии в Украине на сегодня, и что надо знать сейчас

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, Россия направила внимание на новый участок фронта: пик боев перекинулся в район Новомихайловки (Марьинское направление, Донецкая область). Армия оккупантов 39 раз пыталась прорвать оборону наших войск. Тогда как в целом на сутки пришлось 84 боевых столкновений с противником.

Также Россия пыталась атаковать в районе населенного пункта Терны Донецкой области (Лиманское направление). На Бахмутском направлении также "горячо". Силами обороны отражено 13 атак России. Враг пытался продвинуться в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении войска ОСГВ "Таврия" отразили 14 атак. Бои продолжались в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Стоит отметить, что общие потери РФ на 25 февраля 2024 года составляют примерно 409 820 противников.

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