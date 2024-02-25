На украинской земле за сутки ликвидировали еще более 800 российских оккупантов, отметил Генштаб.

Потери РФ в Украине в течение суток стремительно приблизились к новой "красной линии".

Общее количество "минусованных" противников возросло на 810 человек и теперь составляет 409 820 оккупантов, говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook. В частности, ликвидировано еще 16 вражеских боевых бронированных машин и восемь танков.

Также ломом стали 29 артиллерийских систем, 22 дрона оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты, 23 единицы автомобильной техники и автоцистерн и две единицы спецтехники.

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Противники не прекращают попыток атаковать защитников нашего государства на разных направлениях и получают достойный отпор. В том числе "горячо" на части Донбасса, Харьковской области и на Запорожском направлении.

По сведениям аналитиков, оккупанты иногда прорываются в село Работино Запорожской области, но для них "это дорога в один конец". Стоит отметить, что потери РФ на 24 февраля 2024 года составляли примерно 409 010 захватчиков.

Напомним, экс-командир взвода батальона "Айдар" - ветеран Евгений Дикий, говорил, что украинцы еще могут победить россиян, но для этого им нужно вести себя так, как в начале полномасштабной агрессии.

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