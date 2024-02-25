Генштаб заявил, что враг 39 раз пытался прорвать оборону именно там.

В эти сутки Россия направила внимание на новый участок фронта: пик боев перекинулся в район Новомихайловки (это Марьинское направление, Донецкая область).

Именно там, как уточнил Генштаб ВСУ в своем утреннем отчете, армия оккупантов 39 раз пыталась прорвать оборону наших войск. Тогда как всего на сутки пришлось 84 боевых столкновений с противником.

Также Россия пыталась атаковать в районе населенного пункта Терны Донецкой области (Лиманское направление). Там ВСУ сдержали 3 попытки врага.

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На Бахмутском направлении также "горячо". Силами обороны отбито 13 атак России. Враг пытался продвинуться в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении войска ОСУВ "Таврия" отбили 14 атак. Бои велись в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении градус боев был ниже - отбита 1 атака противника в районе южнее Золотой Нивы (тоже Донецкая область).

На Запорожском направлении ВСУ сдержали 5 атак войск РФ в районе Работино.

На Херсонском направлении Россия пыталась реализовать 2 штурма, но ничего не достигла. Сейчас воины ОСУВ "Одесса" держат за собой позиции и эффективно ведут оборону, несмотря на попытки оккупантов атаковать. Последние, как уточнил Генштаб, имеют на этом направлении значительные потери.

Потери России почти дошли до антирекорда

Сегодня утром Генштаб обновил статистику потерь оккупантов: Украина почти преодолела новую "красную черту", уничтожив в течение суток 810 врагов.

Собственно, общие потери РФ на фронте составляют 409 820 человек. Вероятно, именно 26 февраля Генштаб сообщит в статистике, что враг пересек еще одну отметку и дошел по количеству потерь до 410 тысяч плюс.

Также среди уничтоженного на фронте известно о 16 вражеских боевых бронированных машинах, восьми танках, 29 артиллерийских системах, 23 единицах автотехники и тому подобное.

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