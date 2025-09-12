Обстрелы исследовательского реактора: в Институте объяснили, может ли быть выброс радиации

В харьковском исследовательском реакторе отреагировали на статью о повреждениях в результате российских обстрелов.

На территории Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" не зафиксировано никаких чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится в комментарии Центра на официальной странице в Facebook, который был опубликован в ответ на статью The New York Times о многочисленных повреждениях зданий Института в результате российских обстрелов.

"Институт функционирует в штатном режиме. Никаких чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Кроме того, вероятность возникновения масштабной ядерной аварии на этом объекте исключена", - отметили в Институте.

Институт привел комментарий генерального директора института Николая Шульги, который он дал в 2022 году телеканалу Суспільне. В комментарии гендиректор сказал, что "Источник нейтронов" - это абсолютно безопасная по физической работе установка.

По его словам, на тот момент, в реактор было загружено 37 топливных элементов - таких же, которые используются на атомных электростанциях. По его словам, если по каким либо причинам установка будет разрушена, то радиоактивные элементы из топлива могут выйти наружу. Катастрофу он сравнил с тем, что может произойти на обычной атомной станции: повысится радиационная обстановка в помещении, где находится исследовательская установка, на территории Института и вокруг нее. В то же время, он уверял, что сотрудники делают все, чтобы подобного не произошло.

Также он говорил, что в Институте не ведется никаких работ, которые можно расценивать, как подготовку к созданию ядерного оружия.

Что известно о повреждении исследовательского реактора

Напомним, что по данным СМИ российские боеприпасы различного типа по меньшей мере 74 повреждали сооружения на территории Харьковского физики-технического института, где находится исследовательский ядерный реактор. Ежедневные взрывы постепенно разрушают диспетчерскую, раз за разом сотрясая стены. Взрывы такой силы, что в середине помещения сыплется штукатурка.

