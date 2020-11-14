Российские наемники 5 раз нарушали «тишину», обстреливая украинских бойцов, в частности, из снайперской винтовки.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Facebook.
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Вблизи Каменки оккупанты применили автоматический станковый и ручной противотанковый гранатомет. В районе Марьинки действовал снайпер.
«Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников, наши воины дали адекватный ответ, после чего вражеский огонь был прекращен», – говорят в штабе.
В районе Шумов российские оккупанты применили БПЛА, оборудованный для сброса выстрела ВОГ-17. Бойцы сбили беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы.
Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.
С начала 14 ноября нарушений не фиксировали.
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