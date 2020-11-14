Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.

Российские наемники 5 раз нарушали «тишину», обстреливая украинских бойцов, в частности, из снайперской винтовки.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Facebook.

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Вблизи Каменки оккупанты применили автоматический станковый и ручной противотанковый гранатомет. В районе Марьинки действовал снайпер.

«Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников, наши воины дали адекватный ответ, после чего вражеский огонь был прекращен», – говорят в штабе.

В районе Шумов российские оккупанты применили БПЛА, оборудованный для сброса выстрела ВОГ-17. Бойцы сбили беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы.

Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.

С начала 14 ноября нарушений не фиксировали.

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Автор: УНИАН