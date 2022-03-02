Речь идет о гусеничной тяжелой технике и системах залпового огня.

Российские захватчики бросили колонну военной техники и скрылись в неизвестном направлении.

Об этом сообщают Сухопутные войска Украины.

Оккупанты бросили колонну техники в полосе ответственности 93-й ОМБр Холодный Яр.

"Оккупанты уже не ждут, когда их поджарят и дизертирують, оставляя в наше распоряжение вооружение и технику "самой сильной армии в мире", - говорится в сообщении.

На фото видно, что россияне оставили некоторую гусеничную технику, а также системы залпового огня.

Отметим, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что среди российских военных благодаря сопротивлению украинцев растет уровень деморализации. Противник массово бросает оружие, сдается в плен или передвигается в сторону российской границы, сказал Арестович.

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