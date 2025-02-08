Денис Попович также оценил ситуацию в Торецке: сказать, что враг контролирует город, мягко говоря, преждевременно.

На Харьковщине россияне готовятся наступать на Купянск с двух сторон, угроза для города растет, говорит военный обозреватель Денис Попович.

О ситуации вокруг Купянска он рассказал в эфире телемарафона Единых новостей, комментируя информацию Института изучения войны, что россияне форсировали реку Оскол, недалеко от Купянска, в нескольких местах.

"Они форсировали Оскол и сначала было два плацдарма. Но наши ребята один "сбили" в декабре. Однако второй остался и сейчас он "разбух" в районе Двуречной. И "разбух" существенно", - сообщил Попович. Туда враг пытается перебросить больше войск для того, чтобы обеспечить наступление, пояснил он.

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"Скорее всего, обеспечить наступление на Купянск. Угроза на Купянск сейчас есть с двух сторон - с западного берега реки Оскол и восточного. На восточном берегу уже давно тот плацдарм есть, они туда продвинулись, уже несколько месяцев. А на западном - в течение ноября, декабря и января там оформился, "разбух" и враг сейчас пытается его усилить, чтобы подойти к Купянску с двух сторон", - сказал Попович.

По его словам, принимаются меры по эвакуации людей из города.

"Это правильные меры, поскольку опасность для Купянска растет", - подчеркнул Попович.

Также он оценил ситуацию в Торецке Донецкой области.

"Вчера было сообщение с российской стороны вроде бы Торецк был захвачен россиянами. Они уже успели его переименовать в "обратном направлении" в Дзержинск, но взяли они его "в кредит", скажем так. Взятие в кредит - это сначала заявили, а потом... (реализуют заявление - УНИАН), то есть опередили события. На сегодняшний день в Торецке продолжаются уличные бои", - подчеркнул Попович.

Обозреватель отметил, что характеристика Генерального штаба ВСУ о том, что в городе все еще идут уличные бои является исчерпывающей для понимания ситуации.

"Уличные бои в юго-западном районе Торецка и вокруг шахты Торецка. Сейчас там продолжаются бои. Соответственно сейчас сказать, что враг контролирует Торецк, мягко говоря, преждевременно", - отметил Попович.

Он напомнил, что для россиян важно захватить Торец и Часов Яр, поскольку это открывает дорогу врагу на Константиновку.

"То есть Часов Яр и Торецк - эти города важны, чтобы мы их удерживали, чтобы враг не развил наступление на Константиновку", - подчеркнул Попович.

Другие новости о войне в Украине

Как сообщал УНИАН, на днях издание Forbes писало, что российские войска готовятся к прямому наступлению на Купянск. Захватит ли РФ город во второй раз, может зависеть от того, сможет ли российская 1-я гвардейская танковая армия (три дивизии и пять бригад с десятками тысяч солдат) закрепиться на западном берегу реки Оскол, отмечалось в материале.

В свою очередь The Washington Post написало, что в Минобороны РФ 7 февраля заявили о захвате их армией города Торецк в Донецкой области. Издание отмечало, что официально Украина не комментировала ситуацию в Торецке. Только пресс-офицер 28-й бригады Евгений Алхимов по телефону сообщил агентству Associated Press, что его подразделение продолжает находиться на своих позициях, а этого, мол, не было бы, если бы Торецк пал. Он добавил, что российские интенсивные штурмовые действия продолжаются.

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