Минобороны РФ заявило 7 февраля, что российские войска захватили город Торецк в Донецкой области. Если это подтвердится, пишет The Washington Post, оно приведет к дальнейшему продвижению оккупантов в Донецкой области, хоть и ценой их больших потерь.
В то же время, отмечается, официально Украина не комментировала ситуацию в Торецке. Только пресс-офицер 28-й бригады Евгений Алхимов по телефону сообщил агентству Associated Press, что его подразделение продолжает находиться на своих позициях, а этого, мол, не было бы, если бы Торецк пал. Он добавил, что российские интенсивные штурмовые действия продолжаются.
Издание пишет, что карта DeepState вечером в четверг показывала, что "украинские войска были на северо-западной окраине Торецка и все еще имели некоторых солдат внутри самого города".
Также приводятся данные Минобороны РФ о том, что "украинские военные мощно укрепили Торецк и развили сеть подземных коммуникаций, превратив практически каждое здание в хорошо защищенные огневые позиции". Отмечается, что украинские войска также использовали угольные шахты и породные отвалы в западной и северной частях города в качестве обороны.
Если же захват Торецка, что "стоило Москве значительных потерь", подтвердится, говорится в материале, он будет способствовать дальнейшему продвижению российских войск по Донецкой области.
Также издание описало тактику россиян: во время наступления оккупанты уничтожают населенные пункты тяжелыми авиабомбами весом 1300 кг, артиллерией, ракетами и дронами, а затем посылают пехотные подразделения для атаки на незащищенных защитников.
Издание напомнило, что в этом году Курахово стало первым "значительным городом, который капитулировал под натиском России", а в прошлом году российские войска захватили Авдеевку и Угледар. Эти населенные пункты, говорится, входили в полосу обороны Украины на востоке.
Также, отмечается, другими целями России являются ключевой логистический узел Покровск и стратегически важный город Часов Яр.
"Россия ускорила уничтожение прифронтовых городов Украины в 2024 году до масштаба, которого раньше не видели в войне, используя планирующие бомбы и расширяющую сеть взлетно-посадочных полос", - отмечается в публикации.
Ситуация на востоке Украины: последние новости
Как сообщал ранее УНИАН, РФ заявила об оккупации Торецка, но украинские военные отрицали это и сообщали о тяжелых боях в самом городе и вокруг него. Генштаб ВСУ вчера поздно вечером сообщил, что оккупанты совершили 10 атак на украинские позиции в Торецке.
По информации проекта DeepState, за последние сутки украинские военные смогли продвинуться возле населенного пункта Черкасская Конопелька на Курщине РФ, а российские оккупационные войска продвинулись возле Ямполовки, Ступочек, в Торецке и Андреевке.
Также стало известно, что оккупанты смогли сделать три прохода через канал Северский Донец возле Часового Яра Донецкой области. Об этом сказал представитель ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец.