Оккупанты пытаются взять под контроль логистические пути к городу.

Российские войска постепенно расширили плацдарм в Харьковской области на западном берегу реки Оскол недалеко от Купянска. Об этом сообщает Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.

Отмечается, что этот плацдарм был создан в конце ноября 2024 года. При этом сообщается, что с тех пор российские войска имели тактическое продвижение в этом районе.

В британской разведке информируют, что армия России сейчас сосредоточена на поселке Двуречная, а также на населенном пункте Западное, расположенном в 4 км к западу от реки Оскол.

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Также отмечается, что таким образом враг пытается оказать давление на логистический центр Купянск, который также расположен на этой реке, примерно в 12 км к югу от плацдарма.

"Российские силы уже контролируют линии снабжения на восток и юг от города и, вероятно, пытаются взять под контроль северные маршруты снабжения в город", - сообщает британская разведка.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Ранее в ВСУ рассказали, что российская армия пыталась форсировать реку Волчья, что на Харьковщине. Однако во время этого вражеского штурма украинским защитникам удалось пополнить обменный фонд и захватить в плен более 10 оккупантов.

В то же время представитель бригады "Хартия" заявил, что на Харьковщине Силы обороны понемногу отодвигают россиян к границе. Он отметил, что последние несколько месяцев постоянно проходит операция, где бригада вместе со смежными подразделениями, ГУР и 92-й бригадой отодвигает противника.

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