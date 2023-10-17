Фиксируется увеличение количества вражеских штурмовых действий на направлении Марьинки и неустанные попытки оккупантов окружить Авдеевку.

На Таврическом направлении Силы обороны Украины отминусовали 355 российских оккупантов и имеют успех западнее ивового. Об этом говорится в оперативной информации от Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления в социальной сети Facebook.

"Отмечается увеличение количества вражеских штурмовых действий на направлении Марьинки. Противник доукомплектовывает на разных направлениях отряды "Шторм", которые понесли и несут значительные потери. Российское командование бросает их вперед на верную гибель", - говорится в сводке.

При этом, за прошедшие сутки враг нанес 16 авиационных ударов, провел 42 боевых столкновения, кроме того совершил 595 артобстрелов.

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"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Так, в течение суток наши воины отбили более 10 атак врага", - сказано в сводке.

Кроме того, на Марьинском и Шахтерском направлениях украинские защитники отбили почти 20 атак врага в районе Марьинки и еще 5 атак южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

Вместе с тем, на Запорожском направлении украинские защитники не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Работиного и западнее ивового Запорожской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех в районе западнее ивового", - отмечается в сводке.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" в течение суток выполнили 1332 огневых задачи.

"Общие потери врага составили 355 человек. Уничтожено 22 единицы военной техники противника. В частности, 2 танка, 6 ББМ, 6 артиллерийских систем, 1 БПЛА и 7 единиц автомобильной техники. Также уничтожены 3 склада боеприпасов врага", - говорится в сводке.

Война в Украине - ситуация на фронте

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины результативно отработали по скоплениям российских захватчиков и их технике. В частности, подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.

Российские оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, в течение суток украинские войска отбили более 10 атак врага.

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