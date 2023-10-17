На кадрах слышно, что российская ПВО пыталась помешать атаке, но зря.

В сети появились кадры ударов Вооруженных сил Украины по аэродрому вблизи временно оккупированного Бердянска.

На видео видно, что атаку совершили ночью. Российская ПВО пыталась перехватить ракеты, но не удалось.

Голос автора видео за кадром комментирует, что атака масштабная. На фоне раздаются громкие взрывы, слышно работу ПВО и видно зарево от "прилетов " по аэродрому, который используют оккупанты.

Удары по аэродромам оккупантов

Утром 17 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.

Как уточнили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ, российские вертолеты были поражены в результате ночных ударов по аэродромам вблизи Бердянска и Луганска.

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