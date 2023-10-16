О существенных потерях армии РФ сообщили в ВСУ.

На Таврическом направлении Силы обороны Украины за прошедшие сутки мощно "зажарили" российских оккупантов и уничтожили почти пол тысячи захватчиков.

Об этом говорится в оперативной информации от Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления в социальной сети Facebook.

Отмечается, что армия Украины продолжает вести оборону на востоке и юге, а также реализует наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

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В частности, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1321 огневое задание.

"Общие потери врага составили 472 человека", - сказано в сообщении.

Также уничтожено 36 единиц военной техники противника. В частности, 4 боевых бронированных машин, 8 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, самолет Су-25, 13 БпЛА, 6 единиц автомобильной и 1 единица специальной техники. Еще уничтожен склад боеприпасов врага.

При этом, воины оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" в Донецкой области за прошедшую неделю уничтожили уже три вражеских штурмовика Су-25

В то же время, за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 35 авиационных ударов, провел 47 боевых столкновений. Кроме того, совершил 906 артобстрелов.

Так, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении россияне при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Степное, Тоненькое, Северное Донецкой области. Украинские воины отбили более 15 атак врага.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки силы обороны отразили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области.

Вместе с тем, на шахтерском направлении украинские защитники отбили атаки врага в районе севернее Приютного Донецкой области.

На Запорожском направлении противник 4 раза пытался восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области, успеха не имел.

Что известно о новых потерях РФ в Украине

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Бахмутском направлении Силами обороны Украины было уничтожено 157 оккупантов.

Согласно утренней сводке Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 16 октября 2023 года убитыми ориентировочно составили 288 тысяч 630 человек, в том числе 860 за минувшие сутки.

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