Боевики сорвали объявленное ранее перемирие.

Украинские военные в воскресенье, 6 сентября, понесли значительные потери в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Обстоятельства гибели и ранений бойцов рассказал украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

По информации журналиста, причиной смерти двух военных, которые принимали участие в тушении лесного пожара, может быть внезапное нападение российских оккупантов.

"5 сентября в 8:20 эти военнослужащие были направлены для тушения пожара близ села Верхнеторецкое. В 18:00 командир подразделения доложил, что местонахождение военнослужащих неизвестно. В результате поисков, оба тела были обнаружены сегодня в 6:20 в 400 метрах от украинских позиций в сторону позиций противника, тела эвакуированы в 11:30", - рассказал Бутусов.

По его данным, тела обгорели, из-за ситуации в данной местности трудно определить точные причины смерти.

"У одного из погибших сохранилось личное оружие, другого нашли без оружия, с которым он выходил на задание. Причины почему два бойца так далеко оказались от своих позиций в сторону противника, и почему они погибли - устанавливается. Одна из версий - нападение противника", - добавил он.

Еще один боец погиб сегодня в 17:15 - по данным Бутусова, его убил российский снайпер в районе села Крымское.

Кроме того, в районе Новгородского подорвалась на мине на проселочной дороге автоцистерна ВСУ, один военнослужащий тяжело ранен, еще один получил серьезное ранение.

"В районе поселка Марьинка в результате обстрела автоматического гранатомета получил ранение еще один украинский военнослужащий, его состояние стабильное", - уточнил журналист.

Обострение на Донбассе: что произошло

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал в понедельник, 7 сентября, открыть огонь по украинским укреплениям неподалеку от населенного пункта Шумы. По его мнению, эти инженерные сооружения Объединенных сил неподалеку от линии разграничения являются незаконными.

Командующий Объединенными силами, генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что украинские войска не нарушали никаких договоренностей по оборудованию инженерных сооружений в районе Шумов.

В воскресенье, 6 сентября, в районе ООС террористы два раза нарушили установленное перемирие. Всего за день на Донбассе были ранены трое украинских бойцов.

Впоследствии стало известно о еще одном нарушении перемирия боевиками, в результате которого погиб боец ВСУ.

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Автор: Юрий Годован