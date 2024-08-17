Геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские войска продолжают действовать на всей заявленной максимальной границе продвижения.

Вооруженные силы Украины за последние дни взяли под контроль еще ряд населенных пунктов в Курской области.

Как сообщает Институт изучения войны, за прошедшие сутки, 16 августа, Силы обороны продвинулись на юго-восток от города Суджа. В частности, по данным российских милблогеров, речь идет о том, что они продвинулись на восток от поселка Мирное и на юг от Спального, которые расположены рядом с этим городом. Также геолокационные снимки указывают на активность наших военных в пределах поселка Борки на юго-восток от города.

По словам милблогеров, боевые действия продолжаются к северу от Суджи возле Русского Поречного, к востоку от него возле Агронома и на юго-восток вдоль линии Гирьи-Камышное-Крупец-Спальное.

Видео дня

"Российские блогеры отмечают, что небольшие украинские мобильные группы продолжают ограниченные атаки по действующей линии соприкосновения в Курской области, а украинские военные продолжают атаки у Коренево и к западу от поселка Снагость (к югу от Коренево)", - отмечают аналитики.

Минобороны России заявляет, что российские войска отбили бронетанковую атаку ВСУ в направлении Гордеевки (к югу от Коренево) и штурмы к западу от Анастасиевки и к юго-востоку от Каучука (оба к северо-востоку от Коренево и примерно в 27 км от международной границы).

Кроме того, военные блогеры утверждали, что войска РФ атаковали украинцев, действующих возле поселка Отрубы к юго-западу от Коренево и вдоль международной границы.

"Обнародованные 15 и 16 августа геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские войска продолжают действовать на всей заявленной максимальной границе продвижения украинских войск в Курской области, в частности вблизи Суджи", - отмечают в ISW.

Уничтожение мостов

Кроме того, аналитики пишут о разрушении ВСУ двух мостов в Глуховском районе Курской области. Как указывают российские источники, объекты в Глушково и Званном к юго-востоку от Коренево были поражены из РСЗО HIMARS.

"Геолокационные кадры, опубликованные 16 августа, показывают, что мост в Глушково разрушился после удара. Российские военные блогеры отметили, что уничтожение моста усложнит работу российских наземных линий связи в этом районе", - подытожили эксперты.

Бои в Курской области

Как писал Bloomberg, Курская операция мгновенно развеяла убеждение Запада, что Украина проигрывает. Успехи украинцев резко усилили разговоры о необходимости отменить все ограничения на использование западного оружия, которых вынуждена придерживаться Украина. Однако важнее то, что эта операция может изменить представление Запада об украинской боевой силе.

По мнению командующего войсками НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, операция Вооруженных сил Украины на территории Курской области РФ является "потрясающим поворотом" в войне России против нашего государства.

В то же время Bild отмечает, что российский диктатор Владимир Путин начал операцию "Месть". Российские пропагандисты охотно снимают на камеры своих смартфонов погибших украинских воинов и уничтоженную технику.

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