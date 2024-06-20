Сейчас военнообязанные могут получить повестки не только лично, но и по почте.

После того как 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, в Украине изменился ряд правил. Теперь военнообязанные могут получать некоторые извещения от ТЦК по почте.

Как сообщили РБК-Украина в Министерстве обороны, к таким документам, в частности, относятся:

все виды повесток (об обновлении персональных данных, о прохождении ВВК, мобилизационные распоряжения, так называемые "боевые повестки");

требования ТЦК о выполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом; предупреждение руководителя ТЦК о нарушении призывниками, военнообязанными и резервистами правил воинского учета.

Однако после получения какого-то из вышеупомянутого оповещения требуется надлежащее подтверждение резервиста или военнообязанного, что он его получил. Отмечается, что в случае вручения повестки лично, это может быть его личная подпись, видеозапись вручения этой повестки или видеозапись отказа военнообязанного общаться с уполномоченным лицом вручать повестки.

Видео дня

Если же повестку отправили по почте, то, по данным Минобороны, для этого нужно зафиксировать день получения такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора. Если же лицо отказалось получить почтовое отправление, то обязательно зафиксировать день проставления в почтовом сообщении этой отметки.

Кроме того, необходимо фиксировать:

день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, сообщенной этим лицом территориальному центру комплектования и социальной поддержки при уточнении своих учетных данных;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило территориальному центру комплектования и социальной поддержки другого адреса места жительства.

Мобилизация в Украине - что стоит прочитать

Как ранее писал УНИАН, нардеп Роман Лозинский допустил уменьшение мобилизационного возраста ниже 25 лет. По его словам, если будет оставаться такая линия фронта как сейчас и если война будет продолжаться, то не исключено, что это - не последнее изменение относительно возраста для мобилизации.

Кроме того, в Минобороны объяснили, законно ли доставлять гражданина в ТЦК под принуждением. В ведомстве говорят, что работники ТЦК не имеют полномочий такого характера, однако они могут помогать полицейским "принимать меры" к административному задержанию и доставке в ТЦК военнообязанных, которые отказываются от получения повесток или нарушили правила воинского учета.

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