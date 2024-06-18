Так нардеп отреагировал на слова Тараса Чмута о необходимости уменьшить мобилизационный возраст до 20 лет.

В Украине слишком поздно уменьшили мобилизационный возраст до 25 лет. Не исключено, что это было не последнее изменение, заявил в интервью "Liga" народный депутат Украины от партии "Голос" Роман Лозинский.

"Мы говорим о третьем годе полномасштабной войны. Мы говорим о том, что тех, кто погиб, кто получил ранения, кто-то должен заменить. Тем, кто более двух лет выполняют задачи на линии фронта, надо дать возможность отдохнуть. Может ли у общества иметь поддержку тезис о том, что надо уменьшать призывной возраст? Я думаю, что это вопрос риторический. И если спросить, сказал бы кто-то, что хотел бы это сделать... Никто бы не сказал "да, давайте", – сказал Лозинский.

Он добавил, что если говорить об условиях, в которых Украина вынуждена продолжать борьбу против российской агрессии, то уменьшение призывного возраста не стоит исключать.

"Если мы говорим о том, что мы продолжаем борьбу за собственное существование... Да, нам нужно решение об уменьшении возраста для участия в боевых действиях. И то, что сейчас уменьшили возраст с 27 до 25 лет, к большому сожалению мы должны смотреть реально. И при условии, что будет оставаться такая линия фронта, что будет продолжаться война, не исключено, что это – не последнее изменение относительно возраста для мобилизации", – добавил нардеп Лозинский.

Уменьшение призывного возраста: что надо знать

В мае вступил в силу обновленный закон о мобилизации, которым, в частности, был уменьшен мобилизационный возраст в Украине с 27 до 25 лет.

На фоне принятия закона о мобилизации, глава благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что в Украине мобилизационный возраст должны уменьшить до 20 лет. Поскольку Украина потеряла много времени, уменьшая возраст для мобилизации.

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