Жителям города разрешили выйти из укрытий.

Ситуация в Николаеве по состоянию на утро 27 февраля является стабильной.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

"Ситуация в городе пока стабильная. Можно выйти из укрытий, сходить в магазин. Ориентировочно с 9 до 11 будут возъединены мосты. После 11 снова их разведем", - написал он.

Как сообщал УНИАН, председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сегодня сообщил о создании областной "Муниципальной варты".

Ранее стало известно, что через Николаев со стрельбой прошли танки. Затем сообщалось, что областной центр находится под контролем Украины.

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