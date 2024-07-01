В небе над Харьковской областью больше дронов, чем на восточном берегу Днепра, отметил наш воин.

Продолжается полномасштабная война в Украине против россиян, и один из украинских морских пехотинцев, который воевал в Херсонской области, рассказал детали сдерживания нового наступления россиян в Харьковской области.

Воин сказал BBC, что "все происходило в спешке, и не было никакой подготовки". По его словам, Харьковщину от противников защищают и морские пехотинцы, и территориальная оборона, и Нацполиция, и Государственная пограничная служба, и морская пехота. "Также в небе больше беспилотников, чем на восточном берегу Днепра", - добавил воин.

Месяцами Алексей (журналисты договорились не разглашать его настоящее имя, - Ред.) боролся за то, чтобы удержать тонкую полоску земли в окружении российских войск (видимо, речь шла о плацдарме на левобережье Днепра в Крынках, - Ред.). "Теперь его бросили защищать натиск Москвы на Харьковщине, как и многих других солдат, прибывших из других частей украинской линии фронта. Это передислокация, что является симптомом нового фокуса этой войны", - считает издание.

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Россияне в начале мая начали пытаться активно наступать в Харьковской области и смогли взять под контроль ряд населенных пунктов. Украинские воины дали достойный отпор врагам.

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что оккупантам недавно удалось продвинуться в центре города Волчанск по улице Соборной. Аналитики добавили, что, вероятно, украинским воинам нужно продвинуться только примерно на 200 метров, чтобы полностью окружить местный агрегатный завод, на территории которого якобы есть россияне.

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