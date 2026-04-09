Не буфер и не проблема: США должны пересмотреть ценность союза с Украиной, – The Hill

Украина воспринимается прежде всего как буфер между Россией и Европой, а не как самостоятельный источник технологий, безопасности и экономического роста.

Украина должна рассматриваться не как страна, нуждающаяся в поддержке, а как стратегическая возможность для США и других союзников. Такой вывод приводит в издании The Hill внештатный научный сотрудник Программы по вопросам трансатлантической обороны и безопасности в Центре анализа европейской политики Илья Тимченко, отмечая, что устоявшееся восприятие Украины как "проблемы" сдерживает её экономический и геополитический потенциал.

По его словам, в Вашингтоне и среди западных партнёров по-прежнему преобладает подход, при котором Украина воспринимается прежде всего как буфер между Россией и Европой, а не как самостоятельный источник технологий, безопасности и экономического роста. Такой взгляд ограничивает инвестиции в Украину и замедляет развитие сотрудничества.

Отдельное внимание в статье уделяется роли украинского оборонного сектора. На фоне войны в стране сформировалась масштабная экосистема производителей беспилотников и оборонных стартапов, включающая сотни компаний. За несколько лет Украина смогла не только наладить массовое производство дронов, но и накопить уникальный опыт противодействия беспилотным угрозам, который, как отмечается, уже вызывает интерес у зарубежных партнёров.

В качестве примера автор напомнил о недавней активности украинского частного оборонного сектора на выставке в США, где представители украинской военной индустрии пытались привлечь внимание американских законодателей и инвесторов. Несмотря на политические колебания, поддержка Украины в американском обществе и Конгрессе остаётся двухпартийной.

При этом автор указывает на аспекты устойчивого влияния российской пропаганды, которая стремится формировать образ Украины как страны с хроническими проблемами коррупции и неэффективного управления. Подобные нарративы усиливают осторожность инвесторов и объясняют низкий уровень прямых иностранных инвестиций в украинскую экономику, отмечается в публикации.

Отдельный блок посвящён вопросам реформ. Тимченко отмечает, что партнёры Украины часто увязывают объёмы помощи с проведением реформ, однако на практике такой подход нередко приводит к затягиванию решений. Вместо этого в статье предлагается усилить поддержку антикоррупционных институтов, а также сосредоточиться на системных преобразованиях, включая реформу судебной системы и укрепление прозрачности государственных процессов.

По его оценке, именно создание надёжной правовой среды способно снизить риски для инвесторов и стимулировать развитие предпринимательства в Украине. В числе ключевых факторов также называются защита прав интеллектуальной собственности и доступ к капиталу.

Автор подчеркивает, что Украина уже демонстрирует экономическую устойчивость даже в условиях войны: в 2024 году ВВП страны вырос примерно на 2,9%, достигнув около 190,7 млрд долларов. Кроме того, Украина остаётся одним из крупнейших в мире экспортёров подсолнечного масла и играет важную роль в поставках на рынок Европейского союза.

С точки зрения геополитики Украина, по мнению Тимченко, способна стать не просто "линией сдерживания", а экспортёром стабильности и безопасности.

Также в колонке подчёркивается, что Украина обладает значительным человеческим и экономическим потенциалом: её территория составляет около 233 тыс. квадратных миль (примерно размером со штат Техас), а население – значительно меньше, чем у крупнейших стран Европы, что создаёт предпосылки для дальнейшего роста при условии эффективных реформ и инвестиций.

В заключение автор утверждает, что игнорирование потенциала Украины может привести к упущенным возможностям для США и их союзников, тогда как активное сотрудничество способно укрепить позиции Запада в глобальной конкуренции, в том числе в технологической и экономической сферах.

Ранее в НАТО заявили, что Альянсу необходимо перенять ключевую особенность украинской армии – способность оперативно адаптироваться к меняющимся условиям войны. Адмирал Пьер Вандье отметил, что Украина за годы полномасштабной войны продемонстрировала уникальную "ДНК адаптацию", позволяющую находить эффективные военные решения в максимально сжатые сроки.

Кроме того, Reuters сообщило, что производители специализированных мини-реактивных двигателей по всей Европе наращивают объемы производства и инвестиции, чтобы предотвратить дефицит поставок Украине. Приостановка этих процессов значительно повлияет на интенсивность нанесения ударов по России.

