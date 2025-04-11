Президент США Дональд Трамп 9 апреля подписал указ, направленный на ускорение продажи вооружений иностранным покупателям. Указ имеет целью "обеспечить предсказуемую и надежную доставку американской продукции". То есть, основная задача - упростить длинные бюрократические процессы, которые мешают американским производителям оружия быстро реализовывать контракты. Однако этот указ, в принципе, расходится с общей политикой американского президента в отношении введения тарифов. Я не открою секрет: любые тарифы - на Европейский Союз или Украину - будут распространяться и на оружие.

В целом выглядит довольно странным, когда, с одной стороны, Трамп говорит, что все должны "целовать его задницу", а потом говорит: "Давайте, теперь купите наше оружие". Так не бывает, что кто-то объявляет торговую войну своим союзникам, а потом спрашивает: "Слушайте, а почему вы у нас оружие не покупаете?"... А если мы уже не будем покупать американское оружие?

Когда США требуют, чтобы европейцы тратили 5% ВВП на оборону, не надо удивляться, что европейцы, начиная тратить больше, задумываются: "Если нам надо перевооружать свои силы, то давайте все-таки покупать не F-35, а может быть, европейский самолет?". То есть, не опираться на союзника, который сегодня может отключить поддержку F-16 в Украине, завтра - прекратить поставки какого-то оружия, послезавтра - прекратить передавать разведывательную информацию; а строить собственные, европейские возможности, расширять свою оборонную промышленность. А США пусть пока что отдыхают...

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На мой взгляд, сейчас американцев будут выбрасывать из контрактов.

К примеру, Европа уже заказала несколько сотен F-35, но очень сомневаюсь, что в случае продолжения Трампом его политики, эти договоренности будут актуальными через несколько месяцев. Ведь, если США после окончания моратория в 90 дней, введут тарифы на уровне 30-40-50% на европейские товары, то есть большие сомнения, что в Европу попадет хоть один F-35. Скорее, Европа введет контрмеры. Поэтому все американские контракты пойдут прахом.

Помогая Украине, США получали доверие к себе, европейцы больше закупали... Но Трамп пришел и устанавливает другие порядки.

Так что США сейчас надо определиться, чего они хотят: либо хотят быть в НАТО, продавать оружие Европе, либо хотят быть сами. Если Трамп предпочитает строить изолированные Соединенные Штаты, - пожалуйста, стройте. Но потом не удивляйтесь, что с вами никто не хочет заниматься бизнесом. А тем более, покупать оружие.

Ведь закупка оружия - это проект на десятилетия. Когда ты берешь самолет, это означает, что минимум 40-50 лет ты будешь общаться с этим производителем, с этой страной. А если страна выдвигает абсолютно неприемлемые условия как для союзника, то есть большие сомнения, что с ней будет желание сотрудничать.