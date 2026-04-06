Командир Третьего корпуса Билецкий в комментарии The Guardian: НРК заменит значительную часть солдат в сфере логистики и боевых действий

90% логистики украинской армии выполняют беспилотные наземные системы. В январе 2026 года Силы обороны осуществили рекордные 7000 операций с использованием наземных роботов. Об этом говорится в материале британского The Guardian.

Пионером в разработке беспилотных наземных систем является Третий армейский корпус. По мнению командира корпуса, бригадного генерала Андрея Билецкого, Украина находится на "пороге очередной революции" наряду с текущей революцией в сфере воздушных беспилотников. "Наземная роботизированная система радикально изменит поле боя и заменит значительную часть солдат, как с точки зрения логистики, так и боевого применения", – подчеркнул комкор.

В корпусе наземные роботы выполняют многие задачи, которые до недавнего времени приходилось выполнять пехоте: доставляют на позиции боеприпасы, еду, строительные материалы, эвакуируют раненых, проводят минирование и разминирование, прокладывают колючую проволоку, буксируют поврежденные и сгоревшие транспортные средства.

Оснащенные пулеметами и гранатометами, НРК участвуют в боевых операциях, усиливая или заменяя пехоту. Третий корпус применяет наземных роботов в наступательных операциях для возвращения территорий: захватывает ими военнопленных и удерживает собственные позиции.

Обычно робот может работать восемь часов. Они компактны и менее заметны для российских дронов, чем бронированные машины. По словам лейтенанта Третьего корпуса Виктора Павлова, его подразделение теряет около трех роботов в день из-за вражеских воздушных атак. "Это небольшая цена, учитывая, что мы спасаем жизни наших пехотинцев", – сказал военнослужащий.

Пилотов БПЛА и НРК готовит корпусная школа KillHouse. Курсантов обучают управлять НРК по заснеженной трассе, маневрировать в лесных массивах и преодолевать болотистую местность.

The Guardian отмечает, что украинская экспертиза в сфере беспилотников сейчас очень востребована на фоне войны США и Израиля против Ирана. Война Кремля превратила Киев в центр разработки современного беспилотного оружия.

"Здесь существует уникальная экосистема, где инженеры разрабатывают новые продукты, а солдаты на передовой дают мгновенную обратную связь. Затем производители увеличивают поставки, создавая наземные транспортные средства, перехватчики против шахов и инновационные морские дроны", – говорится в материале.

