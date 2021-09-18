За неделю на временно оккупированную территорию Украины прошли 9 641 человек, а на контролируемую территорию – 9 777 человек.

Оккупанты продолжают блокировать движение в большинстве дорожных коридоров на Донбассе - из семи открытых контрольных пунктов въезда-выезда полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской".

Об этом сообщает портал Министерства внутренних дел Украины.

Так, напротив КПВВ "Новотроицкое" российские наемники осуществляют пропуск только отдельных граждан дважды в неделю – в понедельник и пятницу. За эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 609 человек и 103 единиц транспорта во временно оккупированную часть Донецкой области, в то же время 471 человек и 117 автомобилей проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

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"Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" за неделю на временно оккупированную территорию Украины прошли 9 641 человек, а на контролируемую территорию – 9 777 человек", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, на заседании ТКГ украинская сторона призвала обеспечить разблокировка работы КПВВ со стороны временно оккупированных территорий.

Ситуация на Донбассе: что известно

Автор: Тамара Отовская