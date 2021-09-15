Украинская сторона призвала обеспечить разблокирование работы КПВВ со стороны временно оккупированных территорий.

Украинская сторона на переговорах в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе призывает российскую сторону ускорить подготовку к одновременному взаимному освобождению удерживаемых в связи с конфликтом лиц.

Как сообщает украинская делегация для участия в ТКГ в Facebook, сегодня во время очередного заседания в режиме видеоконференции она призвала российскую сторону отнестись ответственно к выполнению решений, принятых с участием российского руководства и государств-посредников, Франции и Германии, в частности во время Парижского саммита в декабре 2020 года.

На заседании был поднят вопрос об обмене удерживаемыми.

Также украинская сторона призвала обеспечить разблокирование работы КПВВ со стороны временно оккупированных территорий. Украинская делегация еще раз напомнила, что соответствующие гарантии безопасности были предоставлены Украиной последовательно 31 августа и дополнительно подтверждены сегодня.

Читайте такжеГордон назвал три направления, с которых Россия может напасть на Украину

Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников еще раз подчеркнул, что разблокирование работы КПВВ со стороны временно оккупированных территорий в конечном итоге позволило бы решить вопросы социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

Украинская сторона сегодня также требовала обеспечить строгое соблюдение режима прекращения огня и немедленно прекратить его нарушение. Также российскую сторону призвали сосредоточиться на ответственной работе по повестке дня и выполнению решений лидеров государств "нормандского формата", в частности Парижского саммита.

"Российская делегация не прекращает свои попытки привлечь к работе гуманитарной подгруппы гражданку Украины Майю Пирогову, осужденную украинским судом за терроризм. Наша делегация расценивает это как сознательную попытку заблокировать обмен удерживаемыми лицами и открытие КПВВ со стороны временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

Следующее заседание запланировано на 29 сентября.

Как сообщал УНИАН, недавно украинская сторона в ТКГ требовала от РФ не нарушать перемирие на Донбассе.

Автор: Инна Андалицкая