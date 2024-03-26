На них видны повреждения, которые получил корабль.

В сети распространяют фото последствий удара по российскому кораблю "Иван Хурс", который в ночь на 24 марта повредили ВСУ ударом по Севастополю (временно оккупированный Крым).

Речь идет о кадрах спутника, на которых видно состояние корабля 23 марта (до атаки) и после. Снимок сравнили кибер-специалисты CyberBoroshno.

"Место прилета видно в задней части судна. Для сравнения мы взяли снимок за 23.03", - говорится в сообщении.

На фото видно, что повреждена корма. Также можно увидеть следы удара по причалу.

Удар по кораблю "Иван Хурс" - что известно об этой операции

Украина провела результативную атаку по Севастополю в ночь на 24 марта, повредив ракетами корабль-разведчик РФ "Иван Хурс". На взрывы в Севастополе жаловались РосСМИ. Сообщалось, что по городу ВСУ запустили 18 ракет (местная ПВО сбила только 11).

Как указывал канал ASTRA, непосредственно по судну попали двумя ракетами. Позже ВМС Украины рассказали детали относительно повреждений "Хурса".

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