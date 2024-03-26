На днях он получил повреждение разведовательного кормового оборудования.

В Военно-морских силах подтвердили, что в ходе успешной операции поражены не только два больших десантных корабля - "Ямал" и "Азов", но и разведывательный корабль "Иван Хурс".

Об этом сказал спикер Военно-морских сил (ВМС) ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "FREEДОМ". "Можна уже приплюсовывать разведывательный корабль "Иван Хурс", который получил повреждение кормового оборудования разведовательного и соответственно выполнение задач им по профилю под вопросом. Точнее выпольнять он их в ближайшее время не сможет", - подчеркнул он.

Удары по коряблям ЧФ РФ

25 марта спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сказал о вероятности того, что поражены не только два больших десантных корабля - "Ямал" и "Азов", но и разведывательный корабль "Иван Хурс". Тогда он подчеркнул, что верифицируется информация о возможном поражении "еще одной единицы - третьей". Позже уточнил, что речь идет о разведывательном корабле "Иван Хурс". По его словам, такие заявления требуют верификации из нескольких источников.

Видео дня

Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий в документальном проекте "ГУР. Битва за море. Все дороги ведут в Крым" сказал, что Украина без полноценного флота смогла заставить корабли Черноморского флота РФ бежать из временно оккупированного Крыма.

По его словам, благодаря морским дронам Magura V5 были уничтожены разведывательный корабль "Иван Хурс", десантные корабли "Акула" и "Серна", ракетный корабль "Ивановец". Кроме того, они отправили на дно большой десантный корабль "Цезарь Куников" и патрульный корабль "Сергей Котов".

Скибицкий отметил, что украинские дроны с каждым разом становятся мощнее и точнее.

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