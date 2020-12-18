Снайпер ранил одного украинского военнослужащего.

За прошедшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска провоцировали украинских военных обстрелами на протяжении всех суток. Всего враг восемь раз нарушил режим прекращения огня.

Читайте такжеУкраинский военный, тело которого накануне вернули боевики, был задушен - СМИ (документ)Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил на Facebook- странице.

«На многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники с ответом не задержалась. Из гранатометов различных систем Объединенные силы мгновенно открыли прицельный огонь по позициям врага», – говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 18 декабря, в районе проведения ООС режима прекращения огня не зафиксировано.

Обстрелы на Донбассе 17 декабря: подробности

Четыре раза вооруженные формирования открывали огонь вблизи Водяного, на Приазовье. Противник применил артиллерийские системы 122-го калибра в сочетании со 120-ти и 82-х миллиметровыми минометами. Кроме того, по Водяному оккупанты вели огонь и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Два раза противник открывал огонь вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое и Широкино из стрелкового оружия и из автоматических станковых гранатометов.

Дважды противник обстрелял позиции украинских защитников в пригороде Авдеевки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, к тому же, вел и снайперский огонь. В результате обстрела снайпера один военнослужащий получил огнестрельное ранение.

Обстрелы на Донбассе 17 декабря: ранения военного

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Состояние его здоровья - удовлетворительное.

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Автор: Катерина Шварц