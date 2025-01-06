Сейчас враг пытается экономить бронированную технику, поскольку имеет дефицит.

У россиян есть проблема с техникой на фронте, в частности с самоходной артиллерией. Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный обозреватель Денис Попович.

"Эти процессы начались давно - мы уже пару лет слышим, что враг использует больше буксирную артиллерию, чем самоходную. Хотя самоходная сейчас является одним из ключевых элементов, она позволяет мобильно использовать артиллерийские средства и заблаговременно отходить от ответных ударов и атак дронами. Второе, что давно уже есть - это то, что врагу не хватает РСЗО. Прежде всего крупного калибра - не "Градов", а "Ураганов" и "Смерчей", - сказал Попович.

Кроме того, по словам обозревателя, России уже давно не хватает бронированной техники, в частности БМП.

Видео дня

"Не зря враг сейчас использует подручные средства. Сейчас все чаще идет информация, что реквизируется у местного населения частный транспорт. И на этих "Жигулях", "Тавриях", легковушках враг пытается атаковать. Более того, перед новым годом мы видели видео о том, что враг атакует на электросамокатах, даже такое есть на фронте. Особенно много таких случаев в Донецкой области, в частности под Торецком. Поэтому они экономят бронированную технику. А экономия - это всегда свидетельство о дефиците", - добавил Попович.

Российско-украинская война: другие важные новости

Накануне стало известно, что Силы обороны Украины начали наступательную кампанию в Курской области. По данным аналитиков из Института изучения войны, ВСУ удалось прорваться в трех направлениях и достичь тактических успехов на этих участках.

Тем временем россияне продолжают штурмовать позиции Сил обороны в Донецкой области. По данным DeepState, россиянам удалось продвинуться в городе Торецк, а также пяти населенных пунктах в регионе.

Вас также могут заинтересовать новости: