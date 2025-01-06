Аналитики Института отметили, что ВСУ применяют более эффективную тактику ведения общевойсковых действий на Курщине.

Военным ВСУ удалось прорваться в трех районах Курской области и добиться тактических успехов. Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW).

Сообщается, что украинские войска провели механизированные атаки с использованием бронетехники, продвинувшись к югу и юго-западу от Бердина, а также вошли в южную часть населенного пункта.

Также активизировано наступление в районе Леонидово. Проведена атака возле Пушкарного, к востоку от Суджи.

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Тем временем в росСМИ пишут, что сегодня отмечено "очередное оживление в Судже", что означает "продолжение наступления".

При этом российские военкоры сообщили о некотором продвижении россиян к юго-востоку от Махновки и вдоль дороги в юго-восточную Куриловку, однако ISW не обнаружил визуального подтверждения этих заявлений.

Также сообщается, что российская механизированная колонна безуспешно пыталась продвинуться в направлении Малой Локни. Вдобавок, в отчете приводятся данные российских военкоров, которые жалуются, что ВСУ уничтожили большинство российских механизированных колонн в Курской области.

"Украинские силы используют дальнобойный огонь для блокирования российских тыловых районов и средства РЭБ для подавления российских беспилотников, поддерживающих наступление украинских механизированных подразделений. Это указывают на то, что ВСУ, действующие в Курской области, применяют более эффективную тактику ведения общевойсковых действий", - констатировали аналитики Института.

Ситуация в Курской области

Вчера вечером Генштаб сообщал, что в Курской области происходят интенсивные боевые столкновения. "На Курщине в настоящее время произошло 42 боевых столкновения, 12 из которых продолжаются до сих пор", - сообщили в Генштабе.

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