Оккупанты продолжают штурмы по всей линии фронта.

Российские оккупанты продолжают штурмы по всей линии фронта и имеют успехи на ряде направлений. Как сообщает мониторинговый проект DeepState, который отслеживает актуальную ситуацию на фронте, враг имеет продвижение в Торецке и еще нескольких населенных пунктах на Донбассе.

"Враг продвинулся в Торецке, Зеленом, Петропавловке, возле Воздвиженки, Барановки и Песчаного", - говорится в сообщении.

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Ранее в DeepState сообщали, что оккупанты ворвались в Елизаветовку и высадили десант. Также сообщалось о штурмовых действиях оккупантов на юго-восточных окраинах населенного пункта Воздвиженка, а также возле Барановки и Тимофеевки.

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В то же время ВСУ пошли в наступление на нескольких участках фронта в Курской области РФ. Для врага эта операция оказалась неожиданной. В Минобороны РФ признали новое наступление ВСУ в Курской области. В частности российский военкор Роман Алехин отметил, что ВСУ начали продвижение в северо-восточном направлении от Суджи, нацелившись на район Большого Солдатского.

В то же время россияне в Курской области россияне проводят наступление на населенные пункты Малая Локня, Свердликово и Леонидовка.

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