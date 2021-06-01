Потерь в рядах ВСУ нет.

В последний день весны боевики на Донбассе увеличили количество обстрелов по сравнению с предыдущими сутками.

Как сообщается в утренней сводке ООС, за сутки 31 мая на фронте зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня, из которых - восемь обстрелов по позициям украинских военных, одно дистанционное минирование и один пролет вражеского БПЛА.

Огонь враг вел в районе населенных пунктов Водяное, Гнутове, Авдеевка, Золотое-4. Возле Зайцевого боевики произвели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. А в районе Санжаровки был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Его вовремя подавили.

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"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

Используя координационный механизм Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ. По состоянию на 7 часов утра, 1 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован