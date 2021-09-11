В течение 10 сентября в районе ООС зафиксировали 8 нарушений режима прекращения огня.

Вследствие обстрелу боевиков с начала 11 сентября на Донбассе один украинский воин получил ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Facebook.

Еще трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья – средней тяжести.

С начала суток было зафиксировано два нарушения "тишины" со стороны пророссийских наемников. В районе Новогнатовки оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм.

Читайте такжеБоевики ограничивают выезд из ОРДЛО: в Россию будут пускать только на выборыВблизи Золотого-2 российско-оккупационные войска вели огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Сутки на Донбассе

В течение 10 сентября в районе ООС зафиксировали 8 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков.

В районе населенного пункта Попасная оккупанты трижды вели огонь по позициям наших защитников из автоматических станковых гранатометов и минометов 120 калибра.

Российские наемники обстреляли наши позиции у Золотого-4 из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкино и Водяного российско-оккупационные войска применили гранатометы различных систем.

Кроме того, на Луганщине и Донетчине зафиксирован пролет двух вражеских беспилотников типа "ОРЛАН-10" с пересечением линии разграничения.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Новости с фронта

Автор: Яна Ставская