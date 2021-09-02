Военнослужащий получил тяжелое ранение в населенном пункте Горское Донецкой области.

В Днепре спасают 27-летнего украинского бойца, раненого снайпером на Донбассе 29 августа.

Об этом рассказал в Facebook гендиректор больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко.

Военнослужащий получил тяжелое ранение в населенном пункте Горское Донецкой области. Это уже третье ранение бойца.

На позиции ему оказали первую медицинскую помощь, после чего эвакуировали в больницу Мечникова.

"Доставлен в крайне тяжелом состоянии - кома 2, ИВЛ, медикаментозная седация. Сразу в операционную. Лучшие нейрохирурги Мечникова провели тяжёлую многочасовую операцию. Пуля вошла в височно-теменную область слева, диаметрально вышла с другой стороны черепа", - написал Рыженко.

Состояние потихоньку стабилизировалась на пятый день после операции.

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"Нейрохирурги, реаниматологи, медсестры Мечникова выхаживают, как родного сына. Впереди долгий путь лечения, мучительных переживаний и борьбы за жизнь молодого героя. Андрей - сирота. Дома никто не ждёт. А сейчас тихо шипят аппараты, заглушая крик его души", - отметил гендиректор больницы.

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Автор: Денис Прядко