Ведущий поделился образом идеальной избранницы

Известный украинский телеведущий Даниэль Салем, который недавно рассказал об изменениях в своей военной службе, поделился своими предпочтениями в женщинах. Он даже создал портрет идеальной избранницы.

В комментарии Наталье Бобок Даниэль признался, что больше всего он ценит внутренний мир девушки, а не ее внешнюю красоту. Поэтому на первом месте для него - "это энергетика".

"Для меня женская красота - это когда человек заходит, и ты чувствуешь его присутствие", - заявил ведущий.

Салем отметил, что его не нужно как-то по-особенному покорять, важно просто давать свободное пространство и не пытаться менять его характер.

"Если дать мне возможность быть самим собой - этого достаточно. Не надо никого завоевывать", - подчеркнул он.

Подытожив все свои высказывания, Даниэль получил образ своей идеальной женщины - это "авантюрная хозяйка и одновременно бизнесвумен, которая умеет рассмешить, остается эмоциональной и искренней. Она может быть застенчивой бунтаркой, но при этом - заботливой женой и любящей мамой".

Однако, стоит отметить, что главной девушкой в жизни Салема является его дочь Луна. Он даже посвятил ей песню, которая недавно вышла на всех стриминговых площадках. В клипе шоумен собрал трогательные моменты отцовства.

