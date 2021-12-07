Он уточняет, что этот штаб "в головах".

Спикер украинской делегации трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Арестович говорит о существовании условного штаба, который оценивает риски для Украины.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, необходимо понимать риски для Украины из-за угрозы нападения России.

"Я считаю, что оппозиция и те люди, которые нас очень не любят внутри украинского политикума, перед лицом 120-тысячной русской армии, которая путешествует по нашим границам и угрожает, сдержанно отнесутся к возможности или необходимости "пошатать" власть изнутри", - сказал Арестович.

Читайте такжеВ Запорожье установили "боевой" Железный трон с Востока (видео)Он добавил, что, если хочешь разрушить дом, то его надо разрушать и изнутри, и извне.

"Эти риски принимаются во внимание, есть определенная стратегия, которая разрабатывается по каждому пакету - от энергетического до возможного противостояния с некоторыми финансово-промышленными группами. Можно сказать, что создан даже определенный такой штаб, который занимается этими вещами и отслеживает это в режиме реального времени и пытается спрогнозировать возможные риски внешнеполитические и внутриполитические", - сообщил Арестович.

Он отметил, что "это условный штаб, это в головах, скорее всего".

По его словам, если оппозиция "нас сокрушительным образом критикует - это все-таки не работа на Россию, или когда люди приходят на протест под офис президента - это не работа на Россию, но это может стать работой на Россию вне воли этих людей - и оппозиции, и улицы".

По его словам, "надо сдерживаться" от радикальных действий и вести диалог.

Ситуация на границе и возможная агрессия РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

4 декабря Западные разведчики поделились вариантами действий России если Кремль все же решится на полномасштабное вторжение в Украину.

Автор: Надя Пришляк