Народные депутаты проведут мониторинг ситуации с безопасностью, пообщаются с военными, передадут закупленные накануне дроны на передовые позиции украинских военных.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и другие народные депутаты от "СН" прибыли в зону проведения операции Объединенных сил.

Об у Telegram сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, народные депутаты Юрий Мисягин, Марьяна Безуглая прибыли в зону проведения ООС", - написала она.

По словам Палийчук, депутаты проведут мониторинг ситуации с безопасностью, пообщаются с военными, передадут закупленные накануне дроны на передовые позиции украинских военных.

Как сообщал УНИАН, в последние дни российские оккупационные войска начали массовые обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе с применением тяжелой артиллерии и другого запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Эти действия РФ сопровождает распространением дезинформации относительно ситуации на востоке Украины.

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